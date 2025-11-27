Francia scandalo al ministero della Cultura | un dirigente avrebbe trasformato colloqui di lavoro in esperimenti umilianti sulle candidate drogandole con un diuretico

Vanityfair.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 240 donne sono coinvolte in un’inchiesta penale che coinvolge un alto funzionario, Christian Nègre. Le indagini della polizia hanno portato alla scoperta di un file Excel dove l’uomo avrebbe annotato tempi e reazioni delle donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

francia scandalo al ministero della cultura un dirigente avrebbe trasformato colloqui di lavoro in esperimenti umilianti sulle candidate drogandole con un diuretico

© Vanityfair.it - Francia, scandalo al ministero della Cultura: un dirigente avrebbe trasformato colloqui di lavoro in esperimenti umilianti sulle candidate, drogandole con un diuretico

Leggi anche questi approfondimenti

MOLESTIE Francia, scandalo al ministero della Cultura: oltre 240 donne denunciano molestie ai colloqui di lavoro - Home // Cronaca // Francia, scandalo al ministero della Cultura: oltre 240 donne denunciano molestie ai colloqui di lavoro ... Secondo statoquotidiano.it

francia scandalo ministero culturaFrancia, somministrava potenti diuretici alle donne durante i colloqui di lavoro: a processo un funzionario del ministero della Cultura - Un funzionario del Ministero della Cultura francese sotto accusa per aver drogato circa 250 donne durante i colloqui di lavoro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

francia scandalo ministero culturaDrogate ai colloqui di lavoro: in Francia un altro scandalo dopo il caso Pelicot - Un ex alto funzionario del ministero della Cultura è indagato per aver drogato oltre 240 candidate, somministrando di nascosto un potente diuretico per ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Scandalo Ministero Cultura