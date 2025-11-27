Oltre 240 donne sono coinvolte in un’inchiesta penale che coinvolge un alto funzionario, Christian Nègre. Le indagini della polizia hanno portato alla scoperta di un file Excel dove l’uomo avrebbe annotato tempi e reazioni delle donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francia, scandalo al ministero della Cultura: un dirigente avrebbe trasformato colloqui di lavoro in esperimenti umilianti sulle candidate, drogandole con un diuretico