Francia scandalo al ministero della Cultura | un dirigente avrebbe trasformato colloqui di lavoro in esperimenti umilianti sulle candidate drogandole con un diuretico
Oltre 240 donne sono coinvolte in un’inchiesta penale che coinvolge un alto funzionario, Christian Nègre. Le indagini della polizia hanno portato alla scoperta di un file Excel dove l’uomo avrebbe annotato tempi e reazioni delle donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
La lettera della Commissione dopo lo scandalo in Francia. Il Parlamento Ue: «Modello di sovraconsumo a scapito dei diritti umani» - facebook.com Vai su Facebook
Il tour d'Europa di Zelensky alla ricerca di un sistema di difesa aerea. Il presidente ucraino ieri era in Grecia, oggi in Francia e domani sarà in Spagna. Ma c'è malessere tra gli alleati europei per lo scandalo di corruzione che lo sfiora. Di @davcarre Vai su X
MOLESTIE Francia, scandalo al ministero della Cultura: oltre 240 donne denunciano molestie ai colloqui di lavoro - Home // Cronaca // Francia, scandalo al ministero della Cultura: oltre 240 donne denunciano molestie ai colloqui di lavoro ... Secondo statoquotidiano.it
Francia, somministrava potenti diuretici alle donne durante i colloqui di lavoro: a processo un funzionario del ministero della Cultura - Un funzionario del Ministero della Cultura francese sotto accusa per aver drogato circa 250 donne durante i colloqui di lavoro ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Drogate ai colloqui di lavoro: in Francia un altro scandalo dopo il caso Pelicot - Un ex alto funzionario del ministero della Cultura è indagato per aver drogato oltre 240 candidate, somministrando di nascosto un potente diuretico per ... Si legge su msn.com