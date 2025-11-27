Francia oltre 240 donne drogate durante colloqui con alto funzionario ministero Cultura Nègre diuretici illegali in caffè per annotare reazioni
Christian Nègre avrebbe offerto alle candidate bevande adulterate con un potente diuretico illegale, inducendo un bisogno improvviso e incontrollabile di recarsi alla toilette. Dopo averle drogate, secondo le accuse, avrebbe spesso proposto di proseguire il colloquio all’esterno, con lunghe camminat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
