Christian Nègre avrebbe offerto alle candidate bevande adulterate con un potente diuretico illegale, inducendo un bisogno improvviso e incontrollabile di recarsi alla toilette. Dopo averle drogate, secondo le accuse, avrebbe spesso proposto di proseguire il colloquio all’esterno, con lunghe camminat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, oltre 240 donne “drogate durante colloqui con alto funzionario ministero Cultura Nègre”, diuretici illegali in caffè per annotare reazioni