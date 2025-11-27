Francia oltre 240 donne drogate ai colloqui di lavoro con un alto funzionario del ministero
Secondo le accuse, alle candidate venivano offerti caffè o tè mescolati con un diuretico. Poi il dirigente le portava all'aperto e annotava le loro reazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Francia: dopo il «no» unanime, tempi strettissimi per il bilancio 24plus.ilsole24ore.com/art/francia-il… Vai su X
Francia, oltre 200 donne drogate durante i colloqui di lavoro da un alto funzionario del Ministero - Sono oltre 240 le donne a essere al centro di un'indagine penale sulla presunta somministrazione di droghe diuretiche contro la ... Scrive msn.com
Francia, dirigente ministeriale accusato da 240 donne: ai colloqui dava diuretici di nascosto - Per nove anni avrebbe servito caffè e tè adulterati con diuretici durante i colloqui, costringendo le donne a situazioni umilianti. msn.com scrive