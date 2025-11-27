Francia oltre 240 donne drogate ai colloqui di lavoro con un alto funzionario del ministero

Secondo le accuse, alle candidate venivano offerti caffè o tè mescolati con un diuretico. Poi il dirigente le portava all'aperto e annotava le loro reazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

