Francia Macron vara il servizio militare volontario dall' estate 2026 | Mobilitazione per difenderci Crosetto | discutiamone anche in Italia

Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che «un nuovo servizio nazionale sarà gradualmente istituito dalla prossima estate», «puramente volontario». Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «Mobilitazione per difenderci». Crosetto: discutiamone anche in Italia

Francia, Macron vara il servizio militare volontario dall'estate 2026: «No coscrizione, ma mobilitazione» - Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che «un nuovo servizio nazionale sarà gradualmente istituito dalla prossima estate», ... Riporta msn.com

In Francia ritorna la naja. Macron: "Arroulamento dal 2026. I nostri giovani non andranno in Ucraina" - Partirà nel 2026, durerà dieci mesi, sarà rivolto ai ... Si legge su iltempo.it

La Francia ha reintrodotto il servizio militare volontario - Durerà dieci mesi e sarà aperto a tutte le persone di 18 anni: il governo spera che poi alcune decideranno di entrare nell'esercito ... Come scrive ilpost.it