Francia Macron Napoleon | Da 2026 leva volontaria di 10 mesi per 3mila giovani di 18-19 anni; obiettivo è 50mila unità entro 2035 - VIDEO
Il nuovo "sistema nazionale puramente militare" è stato annunciato ufficialmente oggi dal presidente francese a Verces: 10 mesi volontari a partire dalla prossima estate; retribuzione mensile e range d'età 18-19 anni. Obiettivo? Prepararsi alla presunta "invasione" russa Coinvolgere inizialme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
