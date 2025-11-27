Francia esplode il caso Nègre | 243 donne drogate con potente diuretico ai colloqui di lavoro al Ministero
Duecentoquarantatré donne accusano l’ex funzionario del Ministero della Cultura francese Christian Nègre di averle drogate con un potente diuretico durante colloqui di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MANDELIEU E LA MIMOSA IN FIORE Lo sapevi che la mimosa, simbolo di eleganza e rinascita, fiorisce nel pieno dell’inverno mediterraneo? Proprio quando molte piante riposano, in Costa Azzurra esplode un mare di giallo intenso che profuma l’aria di pri - facebook.com Vai su Facebook
Post Edited: Francia – Scoppia lo scandalo delle bambole sessuali pedopornografiche vendute su Shein Vai su X
Francia, esplode il caso Nègre: 243 donne drogate con potente diuretico ai colloqui di lavoro al Ministero - Duecentoquarantatré donne accusano l’ex funzionario del Ministero della Cultura francese Christian Nègre di averle drogate con un potente diuretico ... Riporta fanpage.it