Francesco Sarcina annuncia l’opera rock Immensamente Giulia

Francesco Sarcina annuncia Immensamente Giulia, musical contemporaneo, ispirato dal successo de Le Vibrazioni. La protagonista della famosa canzone Dedicato a Te, scritta da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni arriva in teatro. Il lavoro è un’opera rock brillante ambientata in una Milano degli anni ‘90, esplosiva, piena di fermento, dove Francesco e Giulia, giovanissimi, si incontrano e si innamorano. Al centro della narrazione c’è proprio lei, Giulia, la guida che ispira e accompagna Francesco nel suo viaggio di crescita interiore e alla quale viene dedicato il famoso singolo. È una storia autentica in cui la forza e la determinatezza del personaggio di Giulia ci regalano una delle evergreen più emblematiche e famose della musica italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

