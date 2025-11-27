Francesco Milleri chi è l' ad di Luxottica indagato per la scalata a Mediobanca

C'è anche Francesco Milleri nel registro degli indagati della Procura di Milano con le ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza per la scalata di Mps a Mediobanca. Come riportato dal Corriere della Sera e confermato dall' Ansa, l'iscrizione dell'amministratore delegato di Luxottica e Delfin - insieme a quelle di Francesco Gaetano Caltagirone e dell'ad di Mps Luigi Lovaglio - risalirebbe a qualche mese fa nell'inchiesta sul risiko bancario. Secondo quanto ipotizzato, Milleri e gli altri due indagati avrebbero concordato in modo irregolare, con accordi non dichiarati al mercato, la scalata a Mediobanca, avvenuta tra gennaio e ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francesco Milleri, chi è l'ad di Luxottica indagato per la scalata a Mediobanca

