Francesca Albanese e Greta Thunberg arruolate da Hamas il murales-provocazione a Roma | Sono megafono della jihad

Greta Thunberg e Francesca Albanese sorridono convinte a braccia conserte, entrambe vestite di uniforme color kaki e kefiah al collo. La prima poggia a terra davanti a sé il cartello “Skolstrejk för klimatet”, diventato simbolo delle sue battaglie ambientaliste. La seconda in testa porta l’elmetto blu dell’Onu, per cui è relatrice speciale in Palestina. Dietro di loro, ad abbracciarle sulle spalle, compare un miliziano di Hamas con la simbolica banda verde sulla fronte. È questo il nuovo murales, firmato aleXsandro Palombo, che è comparso a Roma alla vigilia di una nuova giornata di manifestazioni pro-Palestina. 🔗 Leggi su Open.online

