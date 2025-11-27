Frana sulla strada verso Montevergine Abate Guariglia | Preghiamo e speriamo in una pronta soluzione
A Montevergine, la frana ha scatenato una corsa contro il tempo per liberare la strada provinciale e mettere in sicurezza i ripidi costoni dei tornanti. Si attende ora la definizione del cronoprogramma degli interventi, mentre restano isolati i 15 monaci benedettini che vivono in clausura nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La frana lungo la strada per Montevergine: immagini che ben descrivono il disastro - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Irpinia, frana sulla strada per Montevergine. Nessun automobilista coinvolto. Vigili del fuoco sul posto #ANSA Vai su X
Frana verso Montevergine, il sindaco D’Alessio: “Situazione critica, necessari interventi urgenti” - Nelle ultime ore il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha condiviso sulla propria pagina Facebook un aggiornamento sulla frana che ieri ha interessato i versanti del Monte Partenio, lungo la ... Si legge su irpinianews.it
Avellino, frana al Santuario di Montevergine: 15 religiosi bloccati - È venuta giù dopo oltre ventiquattro ore di incessanti piogge, la colata di fango che ha portato con sé ... ilmattino.it scrive
Maltempo in Irpinia, frana sulla strada per Montevergine - A causa delle forti piogge della notte scorsa, una frana di notevoli dimensioni sta interessando il Monte Partenio, in provincia di Avellino: bloccata la strada statale che conduce al santuario di Mon ... Si legge su rainews.it