Frana sulla strada verso Montevergine Abate Guariglia | Preghiamo e speriamo in una pronta soluzione

Avellinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montevergine, la frana ha scatenato una corsa contro il tempo per liberare la strada provinciale e mettere in sicurezza i ripidi costoni dei tornanti. Si attende ora la definizione del cronoprogramma degli interventi, mentre restano isolati i 15 monaci benedettini che vivono in clausura nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

frana sulla strada verso montevergine abate guariglia preghiamo e speriamo in una pronta soluzione

© Avellinotoday.it - Frana sulla strada verso Montevergine, Abate Guariglia: "Preghiamo e speriamo in una pronta soluzione"

Scopri altri approfondimenti

frana strada verso montevergineFrana verso Montevergine, il sindaco D’Alessio: “Situazione critica, necessari interventi urgenti” - Nelle ultime ore il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha condiviso sulla propria pagina Facebook un aggiornamento sulla frana che ieri ha interessato i versanti del Monte Partenio, lungo la ... Si legge su irpinianews.it

frana strada verso montevergineAvellino, frana al Santuario di Montevergine: 15 religiosi bloccati - È venuta giù dopo oltre ventiquattro ore di incessanti piogge, la colata di fango che ha portato con sé ... ilmattino.it scrive

frana strada verso montevergineMaltempo in Irpinia, frana sulla strada per Montevergine - A causa delle forti piogge della notte scorsa, una frana di notevoli dimensioni sta interessando il Monte Partenio, in provincia di Avellino: bloccata la strada statale che conduce al santuario di Mon ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Frana Strada Verso Montevergine