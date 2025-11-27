Tempo di lettura: 2 minuti Seduta a porte aperte questo pomeriggio per il Benevento che si è allenato sul prato dell’Antistadio Imbriani davanti ai tifosi. All’orizzonte c’è la sfida di alta quota con la Salernitana in programma lunedì sera al “Vigorito” ed il clima nel gruppo é apparso proprio quello da settimana che precede un derby con la fisiologica adrenalina propedeutica a gare simili. Come ambiente, il brutto ko di Cosenza non sembra aver lasciato strascichi con Floro Flores che ha spronato più volte i suoi ragazzi, soprattutto durante alcuni esercizi, ad alzare sempre di più l’intensità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO & VIDEO/ Benevento, all’Imbriani si rivede Nardi: prove di 4-3-3 per Floro Flores