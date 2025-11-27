FOTO Croccantino di San Marco dei Cavoti eccellenza sannita come volano di sviluppo turistico

Tempo di lettura: 3 minuti Croccantino quale volano di sviluppo enogastronomico e turistico. Presentata la nuova edizione di una festa che richiama migliaia di consumatori e turisti nel centro di San Marco dei Cavoti, interessati a gustare una leccornia, tra le tante che quel territorio offre a piene mani, frutto di una tradizione lunghissima che affonda le sue radici nei secoli. Per tre giorni San Marco dei Cavoti sarà il fondale per una esposizione dei torroni famosi in tutto il Paese all’insegna del buongusto e della gioia del palato. Il torrone peraltro diventa un’occasione di richiamo per un’area che vanta tante eccellenze oltre che una storia particolare che la lega persino alle Alpi Alte francesi da cui provenivano i ri-fondatori dell’area abitata a seguito di Carlo d’Angiò. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Croccantino di San Marco dei Cavoti, eccellenza sannita come volano di sviluppo turistico

