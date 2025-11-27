Forum Risk Management direttori generali attori del cambiamento

(Adnkronos) – Il ruolo cruciale e la responsabilità dei direttori generali delle aziende sanitarie nel cambiamento in sanità è stato al centro dell'incontro che si è tenuto oggi al Forum Risk Management in sanità 2025, in corso ad Arezzo, dal titolo 'I direttori generali attori del cambiamento in sanità', coordinato da Paolo Petralia, Dg Asl . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

