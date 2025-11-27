fortunato cerlino sorprende al tff e rivela il volto nascosto di gomorra

un esordio alla regia che svela un cinema intimo e profondamente umano. Nel panorama cinematografico contemporaneo, le opere prime rappresentano spesso un punto di svolta, rivelando nuove prospettive e sensibilità. È il caso di Avemmaria, il film di debutto di Fortunato Cerlino, noto ai più per il suo ruolo di Pietro Savastano nella serie Gomorra. Presentato al Torino Film Festival, il progetto si distingue per uno stile poetico e intimo, offrendo uno sguardo originale sulla vita di provincia. ispirazione e chiave narrativa dell’opera. da autobiografia a racconto universale. Il film trae ispirazione dal libro Se vuoi vivere felice, ma Cerlino chiarisce subito che il suo obiettivo non era realizzare una narrazione biografica né un racconto di cronaca. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

