Formula 1 il Mondiale e le tensioni Norris si isola Ho lasciato i social non voglio sapere niente

C’è una variabile in più nell’intricatissimo finale del mondiale piloti di Formula 1. Nel penultimo Gran Premio che si svolgerà nel week-end in Qatar ogni pilota sarà obbligato a fare almeno due cambi gomma e in ogni caso ciascun treno non potrà essere utilizzato per più di 25 giri. La limitazione è stata decisa per evitare che gli pneumatici raggiungano il massimo livello di usura come accaduto nel 2024 e vengano comunque utilizzati, gestendone il degrado, oltre la vita utile della mescola, affaticando così eccessivamente la costruzione. Il tutto andrà tarato nello speciale format della Sprint Race, l’ultimo dell’anno, che però non sarà “limitato” in quanto i 19 giri previsti non renderanno necessario il pit-stop. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Formula 1, il Mondiale e le tensioni. Norris si isola “Ho lasciato i social, non voglio sapere niente”

Approfondisci con queste news

[#F1] Per il penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, Pirelli porta a Lusail le tre mescole più dure della sua gamma. Attenzione inoltre alle misure speciali sul numero di giri massimo per gomma. - facebook.com Vai su Facebook

#Prandelli: “Basta alibi o lamentele sulla formula di qualificazione al Mondiale. Serve una mentalità diversa, ma manca un numero 10 all’Italia: nessuno salta l’uomo. La tattica ha ucciso la tecnica. Stage? Sono più utili un paio di cene tutti insieme che 4 giorni Vai su X

Formula 1: un Mondiale per 3 piloti E Norris si gioca il primo match ball - In Qatar sono in palio i 25 punti del gran premio e gli 8 della Sprint, se l'inglese guadagna due punti su Verstappen e Piastri è campione del mondo ... Come scrive panorama.it

Norris-Verstappen, è sfida per il Mondiale di F1: in Qatar punti decisivi - Verstappen conquista la sesta vittoria stagionale e resta in corsa per il mondiale. Segnala virgilio.it

Formula 1, squalifica le McLaren a Las Vegas, Verstappen torna in corsa per il Mondiale - Verstappen eredita punti preziosi e il Mondiale si riapre a due gare dal termine. Scrive rtl.it