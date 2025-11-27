Formula 1 il Mondiale e le tensioni Norris si isola Ho lasciato i social non voglio sapere niente

Panorama.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una variabile in più nell’intricatissimo finale del mondiale piloti di Formula 1. Nel penultimo Gran Premio che si svolgerà nel week-end in Qatar ogni pilota sarà obbligato a fare almeno due cambi gomma e in ogni caso ciascun treno non potrà essere utilizzato per più di 25 giri. La limitazione è stata decisa per evitare che gli pneumatici raggiungano il massimo livello di usura come accaduto nel 2024  e vengano comunque utilizzati, gestendone il degrado, oltre la vita utile della mescola, affaticando così eccessivamente la costruzione. Il tutto andrà tarato nello  speciale format della Sprint Race, l’ultimo dell’anno,  che però non sarà “limitato” in quanto i 19 giri previsti non renderanno necessario il pit-stop. 🔗 Leggi su Panorama.it

formula 1 il mondiale e le tensioni norris si isola ho lasciato i social non voglio sapere niente

© Panorama.it - Formula 1, il Mondiale e le tensioni. Norris si isola “Ho lasciato i social, non voglio sapere niente”

Approfondisci con queste news

formula 1 mondiale tensioniFormula 1: un Mondiale per 3 piloti E Norris si gioca il primo match ball - In Qatar sono in palio i 25 punti del gran premio e gli 8 della Sprint, se l'inglese guadagna due punti su Verstappen e Piastri è campione del mondo ... Come scrive panorama.it

Norris-Verstappen, è sfida per il Mondiale di F1: in Qatar punti decisivi - Verstappen conquista la sesta vittoria stagionale e resta in corsa per il mondiale. Segnala virgilio.it

Formula 1, squalifica le McLaren a Las Vegas, Verstappen torna in corsa per il Mondiale - Verstappen eredita punti preziosi e il Mondiale si riapre a due gare dal termine. Scrive rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Mondiale Tensioni