Formentini e Giordano lanciano al Parlamento il gruppo per il corridoio IMEC

Oltre quaranta parlamentari, tra cui i deputati di Forza Italia Paolo Formentini e Antonio Giordano, sostengono l’iniziativa per rafforzare la diplomazia parlamentare sul corridoio India-Middle East-Europe. Trieste indicata come hub europeo, focus su commercio e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

