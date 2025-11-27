Formazione sostegno INDIRE | corsisti chiedono più organizzazione per prova finale Serve precisione
I docenti dei percorsi INDIRE segnalano criticità relative alla mancanza di materiali didattici, al tracciamento delle presenze e all'assenza di linee guida chiare per l'elaborato finale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La doppia faccia della formazione INDIRE: l’entusiasmo dei corsisti si infrange contro l’organizzazione carente. “Serve precisione” - I docenti dei percorsi INDIRE segnalano criticità relative alla mancanza di materiali didattici, al tracciamento delle presenze e all'assenza di linee guida chiare per l'elaborato finale. Da orizzontescuola.it
Prova intermedia per i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: ecco la data, le sedi e le FAQ - INDIRE ha pubblicato il calendario relativo alla prova intermedia dei corsi di specializzazione sul sostegno. Lo riporta ticonsiglio.com
Sostegno Indire, prove intermedie il 13 dicembre: sedi, documenti da presentare e altre indicazioni. Le faq - La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. Come scrive tecnicadellascuola.it