Formazione e dialogo | a Pisa nasce il Circolo della stampa
Un luogo di confronto, fisico e digitale, per affrontare i temi dell’informazione. Il Circolo della Stampa di Pisa promuoverà eventi culturali e di formazione professionale dei giornalisti, in collegamento con la Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e con l’Odg nazionale, per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Difformità al progetto di trasformazione dell’ex ospedale militare. «Dialogo in corso» - facebook.com Vai su Facebook
Reina: l’Ecclesia Mater e la missione del dialogo Il cardinale all’inaugurazione dell’anno accademico dell’ente di formazione diocesano. | Don Rosini: «Ai giovani va spiegata la Bellezza di Dio perché possano riconoscere quella che c’è in loro» Vai su X
Nasce la 'Purpose Academy': il primo corso di Alta Formazione promosso da Nativa Campus e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - La crescente spinta verso modelli di business che integrano il profitto con il perseguimento del bene comune sta ridefinendo il panorama imprenditoriale ... Segnala msn.com
Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova - 45, arbitra Massa, diretta tv su Sky e DAZN): Il Pisa contro la Lazio dovrà fare a meno anche di Albiol che si è ... Si legge su tuttomercatoweb.com