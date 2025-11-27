Formazione e case agli operai Alla Renner il premio Olivetti
L’azienda Renner Italia di Minerbio ha vinto il premio nazionale Adriano Olivetti. A Roma, l’altro ieri, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso, ha infatti conferito il prestigioso riconoscimento all’amministratore delegato Lindo Aldrovandi. L’industria delle vernici di Minerbio si è affermata come vincitrice assoluta tra 108 imprese di tutta Italia. A decretarlo sono stati la Fondazione Adriano Olivetti, Unioncamere e Camera di commercio di Cosenza. Renner Italia è stata premiata per il suo progetto – programma di welfare abitativo rivolto ai giovani immigrati in cerca di stabilità lavorativa e di condizioni abitative dignitose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Formalizzata la cessione del Progetto CASE di Sassa, passo in avanti per la realizzazione del Centro di formazione dei Vigili del Fuoco. - facebook.com Vai su Facebook
Formazione e case agli operai. Alla Renner il premio Olivetti - A Roma, l’altro ieri, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso, ha infatti ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Incendio alla Carbon Line di Fano, si punta al bando regionale. Formazione e stipendio pieno agli operai. Oggi accertamento tecnico per quantificare il danno - FANO Intenso inizio di settimana per Carbon Line, il cantiere nautico fanese devastato da un violento incendio poco più di un mese fa. Scrive corriereadriatico.it
Stellantis sbaglia i visti agli operai italiani in Serbia: costretti a tornare a casa - Errori nei visti costringono 40 operai italiani di Melfi in trasferta in Serbia a rientrare in fretta in Italia, rallentando la produzione della nuova Fiat Grande Panda. Da milanofinanza.it