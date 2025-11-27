L’azienda Renner Italia di Minerbio ha vinto il premio nazionale Adriano Olivetti. A Roma, l’altro ieri, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso, ha infatti conferito il prestigioso riconoscimento all’amministratore delegato Lindo Aldrovandi. L’industria delle vernici di Minerbio si è affermata come vincitrice assoluta tra 108 imprese di tutta Italia. A decretarlo sono stati la Fondazione Adriano Olivetti, Unioncamere e Camera di commercio di Cosenza. Renner Italia è stata premiata per il suo progetto – programma di welfare abitativo rivolto ai giovani immigrati in cerca di stabilità lavorativa e di condizioni abitative dignitose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Formazione e case agli operai. Alla Renner il premio Olivetti