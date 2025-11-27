Formare manager della eco-transizione al via il primo Master interuniversitario
Nasce il primo Master interuniversitario di II livello “Manager della transizione ecologica e dei Contratti di Fiume”, per formare “figure esperte nel coordinare e gestire strategie e azioni a supporto della pianificazione e del progetto di territorio e paesaggio”. L’obiettivo primario del Master promosso dal Politecnico di Torino, spiega una nota, è fornire “le conoscenze fondamentali per affrontare la transizione ecologica ed energetica, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi, adottando approcci integrati e interdisciplinari per la pianificazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile dei territori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
