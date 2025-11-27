Forlì è ‘calda’ ma perde lo stesso Passa la capolista | quarto ko di fila
UNIEURO FORLÌ 88 PESARO 91 UNIEURO FORLÌ: Allen 18 ( 410, 36), Gazzotti 2 (12), Tavernelli n.e. Gaspardo 19 (56, 35), Masciadri 5 (11, 12), Del Chiaro 6 (35, 01), Bonomi n.e. Berluti n.e. Aradori 10 (35, 04), Harper 3 (01, 11), Pinza 3 (01, 12), Pepe 22 (05, 67). All.: Martino. VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 5 (12, 11), Bertini 14 (12, 47), Maretto 11 (11, 24), Yassine n.e. De Laurentiis 18 (710, 01), Tambone 21 (33, 36), Virginio (01, 04), Felder 3 (02, 13), Bucarelli 15 (22, 15), Miniotas 2 (11), Fainke 2 (11). All.: Leka. Arbitri: Boscolo Nale, Gai, Bonotto. Parziali: 24-24, 44-47, 61-71. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
