Ford Puma & Nuova Puma Gen-E | il lato più chic del SUV che fa brillare le tue giornate

C’è un momento in cui il mondo dell’auto incrocia il nostro quotidiano con un tocco di stile inaspettato. È esattamente ciò che succede con nuova Ford Puma e con l’arrivo di nuova Puma Gen-E: due anime diverse, una più tech e connessa, l’altra totalmente elettrica, entrambe con un denominatore comune. farci sentire bene al volante. Un SUV che non si limita a portarci in giro: ci accompagna, ci coccola e ci rappresenta. Design che ti veste: linee morbide, luce perfetta e dettagli “wow”. La nuova generazione di Puma si presenta come un abito su misura: più scolpita, più luminosa, più elegante. I fari Matrix LED – sì, proprio quelli che illuminano come uno shooting serale – sono uno degli highlight del nuovo design, insieme al frontale “a scudo” che rende il look ancora più fresco e contemporaneo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ford Puma & Nuova Puma Gen-E: il lato più chic del SUV che fa brillare le tue giornate

