Bologna, 27 novembre 2025 - Alberto Forchielli fa sul serio ed è pronto a incontrare per la prima volta i cittadini in vista del traguardo delle elezioni comunali di giugno 2027. E, se l’appuntamento pare ancora distante, l’imprenditore detta già l’agenda e chiama tutti all’adunata attraverso il movimento ‘Ora!’ (evoluzione del già noto ‘Drin Drin’) il 10 dicembre dalle 18 alle 20 ai Magazzini Generativi di via Emilia Levante. Forchielli illustra il programma ai cittadini . Un incontro “a tu per tu con Bologna”, moderato dal giornalista Massimo Gagliardi, che vuole iniziare a mettere nero su bianco le priorità del programma di Forchielli in vista dell’appuntamento elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forchielli, la ricetta per Bologna: “Sanità, economia e sicurezza: è l’ora della svolta”