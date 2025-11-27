Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Yildiz Ritorna Da Halit!

Uominiedonnenews.it | 27 nov 2025

Scopri come Kerim decide di abbandonare tutto per Y?ld?z, mentre?ahika manipola un audio per far credere un’amante inesistente e Y?ld?z torna tra le braccia di Halit. Inganno e passioni nell’ombra del potere. La tensione ha raggiunto livelli esplosivi quando?ahika ha manipolato un audio di Kerim pur di far credere a Ender che con Y?ld?z ci fosse qualcosa di vero. Dopo aver ascoltato la registrazione falsificata, Ender ha confidato l’accaduto a Y?ld?z: lei, profondamente scossa, ha iniziato a dubitare di tutto ciò che credeva fino a quel momento. Intanto, Kerim ha maturato la decisione drastica di uscire completamente dalla scena e abbandonare il suo piano di rubare il denaro del gruppo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

forbidden fruit anticipazioni turche yildiz ritorna da halit

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Yildiz Ritorna Da Halit!

