Forbidden fruit anticipazioni dal 1° al 5 dicembre | Alihan ed Ender divorziano ma il prezzo è alto

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciannovesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 1° al 5 dicembre. Forbidden fruit, trame al 5 dicembre. Yildiz tenta di incastrare Kemal mostrando a Halit delle foto che lo ritraggono con Ender, ma i suoi tentativi non hanno successo. Anche Zerrin e Lila cercano di mettere in guardia l’uomo su un possibile tradimento della compagna con Kemal, ma lei riesce a respingere le accuse. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

