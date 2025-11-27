Forbidden fruit anticipazioni dal 1° al 5 dicembre | Alihan ed Ender divorziano ma il prezzo è alto
Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciannovesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 1° al 5 dicembre. Forbidden fruit, trame al 5 dicembre. Yildiz tenta di incastrare Kemal mostrando a Halit delle foto che lo ritraggono con Ender, ma i suoi tentativi non hanno successo. Anche Zerrin e Lila cercano di mettere in guardia l’uomo su un possibile tradimento della compagna con Kemal, ma lei riesce a respingere le accuse. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
«Io amo solo te, Zeynep. » È questa la frase che Alihan non smette di ripetere, nonostante tutto quello che succede tra loro. Forbidden Fruit continua a macinare ascolti in Italia e tiene incollati gli spettatori a Canale 5 con una serie di svolte difficili da prevedere
Forbidden Fruit, anticipazioni 27 novembre: Zeynep e Dundar sono ufficialmente fidanzati - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5
Forbidden Fruit, anticipazioni terza stagione: Halit scopre che Yildiz è incinta! - Brutta sorpresa per Halit Argun (Talat Bulut) nelle primissime puntate della terza stagione di Forbidden Fruit.
Forbidden fruit, anticipazioni al 6 dicembre: Yildiz tenta di incastrare Kemal - Yildiz tenta senza successo di incastrare Kemal, mostrando a Halit alcune foto.