Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta le vicende delle due sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di venerdì 28 novembre Halit farà una scenata di gelosia a Yildiz, ma con tutte le ragioni; la bionda però, capirà che dietro c'è lo zampino di Kemal. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha sorpreso Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar; la notizia lo ha sconvolto profondamente, lasciandolo senza parole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 28 novembre: Kemal mette nei guai Yildiz con Halit