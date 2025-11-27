Forbidden Fruit anticipazioni 28 novembre | Kemal mette nei guai Yildiz con Halit
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta le vicende delle due sorelle Zeynep e Yildiz. Nell' episodio di venerdì 28 novembre Halit farà una scenata di gelosia a Yildiz, ma con tutte le ragioni; la bionda però, capirà che dietro c'è lo zampino di Kemal. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha sorpreso Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar; la notizia lo ha sconvolto profondamente, lasciandolo senza parole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Cosa succederà domani ( ) e dopodomani ( ) a ? Ecco le trame: --> https://www.tvsoap.it/2025/11/forbidden-fruit-anticipazioni-28-e-29-novembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
#forbiddenfruit #anticipazioni #spoiler #trame Vai su X
Forbidden Fruit Anticipazioni 28 novembre 2025: Halit furioso con Yildiz per colpa di Kemal! - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 28 novembre 2025 su Canale 5 rivelano che Kemal gioca un brutto scherzo a Yildiz, facendo scatenare l'ira di ... Come scrive msn.com
Anticipazioni Forbidden Fruit 28 novembre 2025/ Yildiz fa una richiesta a Kemal, Alihan parla con Dundar - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 28 novembre 2025, Alihan dice a Dundar che Zeynep non lo ama. Segnala ilsussidiario.net
Forbidden Fruit, Anticipazioni Puntata 28 novembre 2025: Kemal geloso! - Anticipazioni Puntata Forbidden Fruit Trama Episodio 28 novembre 2025 Canale5 Kemal conosce Alper e s'ingelosisce di Yildiz ... Come scrive msn.com