Forbidden Fruit Anticipazioni 28 novembre 2025 | Halit furioso con Yildiz per colpa di Kemal!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 28 novembre 2025 su Canale 5 rivelano che Kemal gioca un brutto scherzo a Yildiz, facendo scatenare l'ira di Halit. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 28 novembre 2025: Halit furioso con Yildiz per colpa di Kemal!

Leggi anche questi approfondimenti

«Io amo solo te, Zeynep. » È questa la frase che Alihan non smette di ripetere, nonostante tutto quello che succede tra loro. Forbidden Fruit continua a macinare ascolti in Italia e tiene incollati gli spettatori a Canale 5 con una serie di svolte difficili da prevedere - facebook.com Vai su Facebook

"#forbiddenfruit" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Forbidden Fruit, Anticipazioni Puntata 28 novembre 2025: Kemal geloso! - Anticipazioni Puntata Forbidden Fruit Trama Episodio 28 novembre 2025 Canale5 Kemal conosce Alper e s'ingelosisce di Yildiz ... Lo riporta msn.com

Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 24 – 28 novembre 2025 - A partire dal 30 giugno 2025 su Canale 5 va in onda Forbidden Fruit , la soap turca al posto di Tradimento nel daytime in onda dalle 14:00 circa; qui le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 nove ... Come scrive tvserial.it

Forbidden fruit, anticipazioni dal 24 al 28 novembre: Alihan vede Zeynep e Hakan insieme e mostra indifferenza - L'amicizia tra Zeynep e Hakan al centro delle trame nei prossimi episodi Forbidden fruit in onda dal 24 al 28 novembre su Canale 5 ... superguidatv.it scrive