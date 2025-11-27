Forbidden Fruit anticipazioni 27 novembre 2025 | la gelosia di Kemal

La puntata di Forbidden Fruit del 27 novembre 2025 va in onda su Canale 5. L’episodio segue ancora la turbolenta vita di Yildiz Yilmaz. La donna frequenta spesso il personal trainer Alper, che la riempie di attenzioni. Intanto Kemal osserva ogni gesto da lontano e teme che quell’uomo nasconda un piano. Sullo sfondo c’è l’imprenditore Halit Argun, ignaro dei rischi che minacciano il suo matrimonio. Anche Lila e Zehra entrano nel nuovo ambiente della palestra. Qui pettegolezzi e tentazioni crescono a ogni scena, complicando la vita di tutti. Rudy Zerbi e la rivelazione sulla sua giovane fidanzata Yildiz si affida al fascino di Alper nella nuova palestra. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

