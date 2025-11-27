Forbidden fruit 2 replica puntata del 27 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 27 novembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, durante una cena con tutti i parenti, Yildiz sorprende Alihan annunciando il fidanzamento tra Zeynep e Dundar. La notizia sconvolge profondamente Alihan, che resta senza parole. Ender prova a convincerlo a non andare avanti con il divorzio. Nel frattempo, Dundar e’ sempre piu’ geloso del rapporto tra la sua futura sposa e Hakan. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 91 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

