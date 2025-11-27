Fondovalle Isclero Cacciano Pd | Strada strategica pericolosa dopo le piogge
Il segretario provinciale del PD sollecita ANAS e istituzioni locali per interventi urgenti Le recenti e intense precipitazioni hanno ulteriormente aggravato le già critiche condizioni della Fondovalle Isclero, arteria strategica che collega la fascia costiera della Campania con
Controlli della polizia sulla Fondovalle Isclero: nei guai un 18enne e un 22enne del casertano - facebook.com Vai su Facebook
Fondovalle Isclero, Cacciano (PD): “Strada pericolosa, ANAS intervenga subito” - Le recenti e intense precipitazioni hanno ulteriormente aggravato le già critiche condizioni della Fondovalle Isclero, arteria strategica che collega la fascia costiera della Campania con le aree inte ... Si legge su ntr24.tv
Dugenta, incubo Fondovalle: scontro e incendio, 2 bimbi al Santobono - È accaduto ieri, pochi minuti dopo le 7, in un tratto ricadente nel comune di Dugenta. Scrive ilmattino.it
Sicurezza stradale Fondovalle Isclero: i sindaci chiedono il raddoppio dell'arteria - Si è tenuta questa mattina presso il Comune di Melizzano una riunione dei rappresentanti degli enti attraversati dalla Fondovalle Isclero per affrontare le questioni connesse alla sicurezza stradale ... Da ilmattino.it