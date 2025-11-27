Fondi dell' A22 per la Nuova Mediana dirottati sulla viabilità del casello di Nogarole

Si è riunito nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, il Consiglio provinciale di Verona, che nell'occasione ha approvato all’unanimità lo schema di atto aggiuntivo per l’accordo di programma con Autostrada del Brennero, finalizzato all’utilizzo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

