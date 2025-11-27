Fondazione Fair | gioco responsabile serve un cambio di passo

Il gioco continua a essere prevalentemente associato a dipendenza, rischio, denaro e azzardo, un’immagine sostanzialmente invariata rispetto a dieci anni fa, che conferma una scarsa evoluzione nella percezione dell’opinione pubblica, nonostante le iniziative di regolamentazione e sensibilizzazione. L’80% dei soggetti istituzionali ritiene inoltre che il ruolo sociale del settore sia peggiorato nell’ultimo decennio. È questo lo scenario che emerge i risultati della ricerca realizzata da Ipsos, presentati a istituzioni, operatori e studiosi dell’industria del gioco, al MomMec di Roma nel corso del FAIR Forum 2025, il primo appuntamento annuale promosso da Fondazione FAIR che nasce con un obiettivo preciso: promuovere un cambio culturale che renda il gioco più consapevole, sostenibile e orientato al benessere delle persone, costruendo le basi di un nuovo patto sociale tra istituzioni, operatori e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

