Fondazione Carisma | palestre e giardini gli spazi che curano

Ecodibergamo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA DONAZIONE. Con i 113mila euro raccolti dall’Accademia dello Sport realizzati le sale per CasAlzheimer. «L’obiettivo è arrivare a un milione di euro di donazioni». E in primavera sarà pronto il nuovo poliambulatorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

fondazione carisma palestre e giardini gli spazi che curano

© Ecodibergamo.it - Fondazione Carisma: palestre e giardini, «gli spazi che curano»

Altri contenuti sullo stesso argomento

fondazione carisma palestre giardiniFondazione Carisma: palestre e giardini, «gli spazi che curano» - Con i 113mila euro raccolti dall’Accademia dello Sport realizzati le sale per CasAlzheimer. ecodibergamo.it scrive

Fondazione Carisma, un nuovo poliambulatorio dedicato agli anziani fragili e al territorio: pronto entro l'estate 2025 - Fondazione Carisma apre un nuovo poliambulatorio specialistico dedicato alle persone anziane fragili e all'utenza del territorio. Scrive bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Carisma Palestre Giardini