LA DONAZIONE. Con i 113mila euro raccolti dall’Accademia dello Sport realizzati le sale per CasAlzheimer. «L’obiettivo è arrivare a un milione di euro di donazioni». E in primavera sarà pronto il nuovo poliambulatorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fondazione Carisma: palestre e giardini, «gli spazi che curano»