Follia a Siracusa | aggredisce lo zio tenta di estorcergli denaro e poi gli incendia l’abitazione

Un 46enne è stato fermato dalla squadra mobile di Siracusa con accuse pesanti: incendio doloso, lesioni personali, rapina e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe aggredito il proprio zio di 62 anni, colpendolo più volte alla testa anche con un oggetto contundente. Dopo l'aggressione, gli avrebbe sottratto la carta del bancomat e lo avrebbe costretto a salire in auto per un prelievo di denaro, tentativo poi fallito.

