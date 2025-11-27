Flotilla ora la Svizzera chiede il conto agli attivisti | fatture fino a 11mila euro
Gli attivisti svizzeri della Flotilla hanno ricevuto una sgradita sorpresa da parte della Confederazione, che ha inviato le fatture per le spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio a seguito dell'arresto da parte di Israele. La fattura è arrivata da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (FDFA), che ha addebitato agli attivisti i costi amministrativi e di emergenza. Sono in totale 20 gli attivisti che hanno partecipato alle missioni della Flotilla con due diverse organizzazioni, "Waves of Freedom” e uno a “Mille Madleens to Gaza”. Le fatture arrivano fino a 11mila euro ma hanno importi variabili che, spiega la Confederazione, riflettono i diversi costi sostenuti per l'assistenza consolare, che include interventi con le autorità israeliane, visite carcerarie di varia durata e disponibilità e assistenza al ritorno in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Flotilla, ora la Svizzera chiede il conto agli attivisti: fatture fino a 11mila euro - La Confederazione ha optato per un approccio pragmatico sulla questione Flotilla e ai 20 attivisti che vi hanno partecipato ha addebitato le spese consolari ... Da ilgiornale.it
La Svizzera chiede i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele - La protesta di uno degli attivisti coinvolti: «Ricevuto una visita lampo, poi i biglietti ce li ha pagati la Turchia» ... Si legge su msn.com
Flotilla, il governo svizzero chiede il conto ai Pro Pal elvetici - Gli attivisti protestano, ma la loro missione rientra da anni nella strategia propagandistica di Hamas, ampi ... Secondo panorama.it