Flotilla ora la Svizzera chiede il conto agli attivisti | fatture fino a 11mila euro

Gli attivisti svizzeri della Flotilla hanno ricevuto una sgradita sorpresa da parte della Confederazione, che ha inviato le fatture per le spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio a seguito dell'arresto da parte di Israele. La fattura è arrivata da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (FDFA), che ha addebitato agli attivisti i costi amministrativi e di emergenza. Sono in totale 20 gli attivisti che hanno partecipato alle missioni della Flotilla con due diverse organizzazioni, "Waves of Freedom” e uno a “Mille Madleens to Gaza”. Le fatture arrivano fino a 11mila euro ma hanno importi variabili che, spiega la Confederazione, riflettono i diversi costi sostenuti per l'assistenza consolare, che include interventi con le autorità israeliane, visite carcerarie di varia durata e disponibilità e assistenza al ritorno in Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

