flotilla la svizzera presente il conto

27 nov 2025

Gli attivisti che hanno preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla dello scorso agostosettembre hanno ricevuto una lettera dal dipartimento federale degli Esteri che chiede il rimborso per le spese di emergenza e i costi sostenuti per la protezione consolare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla svizzera presente contoGlobal sumud flotilla, la Svizzera chiede il conto agli attivisti che hanno ricevuto assistenza dopo l'abbordaggio di Israele - Il dipartimento federale degli Affari esteri ha inviato fatture fino a 1. Riporta wired.it

flotilla svizzera presente contoFlotilla, ora la Svizzera chiede il conto agli attivisti: fatture fino a 11mila euro - La Confederazione ha optato per un approccio pragmatico sulla questione Flotilla e ai 20 attivisti che vi hanno partecipato ha addebitato le spese consolari ... Scrive msn.com

La Confederazione presenta le fatture agli attivisti della Flotilla - Il Governo chiede il rimborso per l'assistenza fornita: sono oltre 500 franchi a persona. tio.ch scrive

