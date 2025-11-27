Flotilla la Svizzera presente il conto

Gli attivisti che hanno preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla dello scorso agostosettembre hanno ricevuto una lettera dal dipartimento federale degli Esteri che chiede il rimborso per le spese di emergenza e i costi sostenuti per la protezione consolare.

