Flavio Cobolli ha scelto di guidare una Renault E-Tech gialla pop come lui
Flavio Cobolli è campione del mondo e Man of the year. Un finale di anno importante per il 23enne tennista romano che ha trascinato l’Italia al terzo successo consecutivo in Coppa Davis. Insieme a Matteo Berrettini, Flavio ha messo in campo un tennis fantastico che ha spinto gli Azzurri ancora una volta sul tetto del mondo. Talento sportivo purissimo, Flavio Cobolli ha iniziato con il calcio, giocando nelle giovanili della Roma insieme al suo grande amico Edoardo Bove. Bravo sia nel tennis sia nel calcio, ad un certo punto il bivio: su cosa puntare? Flavio – a ragione visti i risultati raggiunti – ha deciso di investire tutto nel tennis anche se la Roma gli è rimasta nel cuore e la porta anche su un braccio grazie ad un tatuaggio che raffigura il lupetto dei giallorossi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
L’auto di Flavio Cobolli, l’eroe italiano della Coppa Davis - Dopo un’annata coronata dal trionfo in Coppa Davis e dall’essere stabile nell’élite del tennis, Cobolli inaugura la nuova partnership con Renault ... Si legge su virgilio.it