Flaminio sulle ex caserme un investimento di 400 milioni di euro E nell' affare entrano anche gli Emirati Arabi Uniti

Cdp Real Asset e Coima Sgr si preparano ad affrontare l'iter che porterà allo sviluppo del progetto di riqualificazione dell'area delle ex caserme di via Guido Reni al Flaminio. Il 12 novembre il ramo immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti ha affidato ufficialmente l'opera al fondo milanese. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Flaminio, sulle ex caserme un investimento di 400 milioni di euro. E nell'affare entrano anche gli Emirati Arabi Uniti

Ex caserme Guido Reni di Roma, per la rigenerazione investimento da 400 milioni. E con Coima ci punta anche Eagle Hills - Seconda partnership in Italia dopo l’Hotel des Bains con la società di sviluppo e investimento immobiliare con sede ad Abu Dhabi guidata da Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Emaar. Come scrive milanofinanza.it

Roma e le ex caserme, in via Guido Reni il primo «recupero» da mezzo miliardo: arrivano i parcheggi - Seicento posti auto dei quali 200 bianchi, cioè gratis a disposizione dei cittadini, in uno spazio immenso, oltre 5 ettari nel cuore del quartiere Flaminio. Scrive msn.com

Ex caserme Guido Reni di Roma, Cdp Real Asset assegna la gara: sarà Coima il partner per rigenerare l’area - L’area verrà apportata a un fondo ad hoc gestito dalla sgr di Manfredi Catella. Lo riporta milanofinanza.it