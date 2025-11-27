Fiumicino domani | il nuovo appuntamento della Bottega del Tempo dedicato al futuro della città
Fiumicino, 27 novembre 2025 – La Bottega del Tempo, rassegna del tempo promossa dalla Fondazione Catalano, propone per venerdì 28 novembre 2025, un appuntamento dedicato a “Fiumicino domani”, un confronto sulle trasformazioni che interesseranno il territorio nei prossimi anni. Il sesto incontro punterà a definire una visione condivisa dello sviluppo della città, tra infrastrutture in evoluzione, innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente. Il dibattito analizzerà le opportunità legate alla crescita del porto commerciale e del terminal crocieristico, insieme al potenziamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
