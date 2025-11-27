Fiumicino approvata in consiglio comunale la legge sulla rigenerazione urbana

Fiumicino, 27 novembre 2025 – “Con l’attuale delibera si va a limitare una serie di interventi in zone e quadranti più sensibili e di pregio del territorio, oltre a preservare le aree agricole e le zone a servizio – afferma l’assessore all’Edilizia, Angelo Caroccia. – La delibera dà piena attivazione alla nuova Legge Regionale 12 del 30 luglio 2025, che introduce importanti novità per la r igenerazione urbana e lo snellimento della burocrazia in materia di pratiche edilizie e permessi.” Le novità sostanziali della legge riguardano un intervento complessivo sul quadro legislativo vigente in materia di urbanistica e gestione del territorio, oltre alla semplificazione delle procedure di approvazione, comprese quelle dei piani attuativi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it