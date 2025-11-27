Firenze la percezione dei cittadini Microcriminalità in aumento

Quello della sicurezza e della prevenzione è un tema in primo piano nel dibattito pubblico e politico italiano, capace di incidere fortemente sulla percezione della qualità della vita dei cittadini. Dall’ultima ricerca ‘Changes Unipol’ elaborata da Ipsos sulle opinioni e il percepito dei fiorentini in merito alla sicurezza e alla microcriminalità nella propria città, emerge come di giorno a Firenze si senta al sicuro l’82% dei cittadini, mentre di notte 4 su 10 ammettono di avere dei timori. La mappa del rischio: spaventa il trasporto pubblico e le fermate ma anche il centro città non è un luogo sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

