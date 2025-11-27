Firenze capitale mondiale del dialogo tra culture

Firenze, 26 novembre 2025 - Da oggi Firenze si apre al mondo come nuova capitale globale del dialogo tra culture, trasformando il suo patrimonio in un motore di pace e cooperazione internazionale. In questa cornice, a ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e nel cinquantesimo anniversario della fondazione di Comi. – Compagnia Alberghiera Italiana, Firenze celebra oggi l'incontro tra impresa, cultura e pace con l'evento "1945–2025. Dal metallo della guerra al metallo per la pace", promosso da Paolo Del Bianco, ceo di Comi e fondatore della Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism®.

