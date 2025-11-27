Firenze aggressione in centro | accoltella la ex al volto bloccato dai passanti

Firenze, 27 novembre 2025 – L’ha colpita al volto con un coltello. Più volte. Preda di una furia cieca. Incapace di accettare la fine della loro storia d’amore. Un ‘copione’ purtroppo già raccontato altre volte, che si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì, proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. Un giovane di origini tunisine, intorno alle 18.40, ha aggredito la ex compagna in via Solferino, in zona Porta al Prato. L’agguato è avvenuto in mezzo alla strada, davanti agli occhi dei passanti e dei clienti dei numerosi hotel presenti in quella via. La giovane - anche lei tunisina, ed entrambi trentenni - ha tentato di difendersi, schivando i fendenti e trovando riparo nella hall di un albergo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, aggressione in centro: accoltella la ex al volto, bloccato dai passanti

