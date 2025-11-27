Firenze | accoltellata in via Solferino dall’ex marito Salvata dai passanti

E' stata accoltellata in strada dall'ex marito, in via Solferino, a Firenze. Aggredita in strada dall'ex marito che l'ha ferita la volto con un coltello, colpendola più volte. Il fatto è avvenuto due giorni fa ma lo riferisce una nota dei carabinieri diffusa oggi, 27 novembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: accoltellata in via Solferino dall’ex marito. Salvata dai passanti

