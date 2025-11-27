Fiorentina sospiro di sollievo per Gudmundsson | respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese

Fiorentina, sospiro di sollievo per il calciatore Albert Gudmundsson: respinto l’appello contro l’assoluzione dellislandese Buone notizie per Albert Gudmundsson e per la Fiorentina. È stato infatti respinto l’appello contro l’assoluzione dell’islandese, accusato in passato di cattiva condotta sessuale. La sentenza di primo grado aveva già dichiarato innocente il classe ’97, con un’udienza tenuta a porte chiuse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

