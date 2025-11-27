Fiorentina | Gudmundsson assolto anche in appello dall’accusa di cattiva condotta sessuale
Sospiro di sollievo per Gudmundsson e anche per la Fiorentina. E' stato respinto l'appello contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson nel processo che lo ha visto coinvolto per presunta cattiva condotta sessuale: a renderlo noto la Fiorentina informata dai legali del giocatore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conference League, in campo Fiorentina-AEK Athens: Gudmundsson e Dzeko titolari Stadio Franchi Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/articoli/2025/11/conference-league-fiorentina-aek-atene-streaming-cronaca-testuale- - facebook.com Vai su Facebook
La conferenza di #Vanoli verso Fiorentina-AEK: si parla di Jovic, Gudmundsson, Comuzzo. E ci sono indizi di formazione Vai su X
Gudmundsson, appello respinto. Confermata l'assoluzione - Virtualmente conclusa la vicenda che ha portato in tribunale il giocatore islandese accusato di "cattiva condotta sessuale" ... Riporta msn.com
Fiorentina, processo Gudmundsson: è arrivata la decisione finale! - AEK Atene, arrivano ottime notizie per Albert Gudmundsson e tutto l’ambiente Viola. fantamaster.it scrive
Fiorentina, buone notizie per Gudmundsson: respinto l'appello contro l'assoluzione - L'attaccante della Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo per le vicende extra- Riporta msn.com