Fiorentina | Gudmundsson assolto anche in appello dall’accusa di cattiva condotta sessuale

Sospiro di sollievo per Gudmundsson e anche per la Fiorentina. E' stato respinto l'appello contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson nel processo che lo ha visto coinvolto per presunta cattiva condotta sessuale: a renderlo noto la Fiorentina informata dai legali del giocatore

