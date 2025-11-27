Fiorentina | Gudmundsson assolto anche in appello dall’accusa di cattiva condotta sessuale

Sospiro di sollievo per Gudmundsson e anche per la Fiorentina. E' stato respinto l'appello contro l'assoluzione di Albert Gudmundsson nel processo che lo ha visto coinvolto per presunta cattiva condotta sessuale: a renderlo noto la Fiorentina informata dai legali del giocatore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

