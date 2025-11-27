Fiorentina-Aek | Vanoli vuole vincere E schiera Gud con Dzeko I greci sperano nei gol di Jovic Formazioni

Firenzepost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Moise Kean non giocherà, stasera (ore 21, diretta su Dazn) contro l’Aek di Atene. Paolo Vanoli lo preserverà per la “battaglia” di domenica, a Bergamo, contro l’Atalanta di Palladino. E saranno sicuramente altre due le assenze in casa viola: ossia quelle di Gosens e di Dodò. L’esterno sinistro tedesco soffre ancora dei postumi . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina aek vanoli vuole vincere e schiera gud con dzeko i greci sperano nei gol di jovic formazioni

© Firenzepost.it - Fiorentina-Aek: Vanoli vuole vincere. E schiera Gud con Dzeko. I greci sperano nei gol di Jovic. Formazioni

Scopri altri approfondimenti

fiorentina aek vanoli vuoleConference League, Fiorentina-Aek in campo giovedì alle 21 DIRETTA - Alla vigilia della partita di Conference League contro l'Aek Atene Paolo Vanoli ha svelato due importanti titolari della formazione che intende schierare al Franchi ... Come scrive ansa.it

CONFERENCE LEAGUE - La Fiorentina vuole tornare alla vittoria: per i bookie Vanoli vede il primo acuto contro l'AEK - La cura Vanoli ha portato due pareggi alla Fiorentina, che ora vuole tornare a festeggiare una vittoria che manca dal 23 ottobre. Come scrive napolimagazine.com

fiorentina aek vanoli vuoleFiorentina, Vanoli: «L’AEK Atene un match per vedere da vicino altri giocatori. Ecco chi è sicuro del posto» - Le parole del tecnico della Viola in vista della sfida di Conference League. Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Aek Vanoli Vuole