Fiorentina-Aek Atene probabili formazioni e dove vederla in tv

Sport.quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 27 novembre 2025 – Dopo le gare contro Genoa e Juventus (due pareggi e qualche passo avanti nel gioco e nell’atteggiamento) il nuovo tecnico viola, Paolo Vanoli, affronta la sfida di Conference League contro l’Aek Atene (ore 21, diretta su Sky): per la Fiorentina è la quarta nel girone dopo i due successi (in casa contro il Sigma Olomouc e in trasferta con il Rapid Vienna ) e la sconfitta a Mainz nell’interregno del cambio di panchina. Ancora ultima e  senza vittorie in campionato, la Fiorentina vuole andare avanti in Europa, ma vuole anche tirarsi fuori dai  bassifondi della classifica della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

