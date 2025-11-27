Fiorentina-Aek Atene probabili formazioni e dove guardarla in tv
Dopo il pareggio in campionato contro la Juventus, per la Fiorentina è di nuovo tempo di pensare alla Conference League. La squadra di Paolo Vanoli affronta questa sera alle 21 l'Aek Atene per riscattarsi dopo l'ultimo ko in Conference col Mainz, e per cercare maggiore fiducia in vista della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ViolaFun. . FIORENTINA in EUROPA: Scopriamo l'AEK Atene! ? Pericoli e Punti Deboli LIVE per studiare da vicino il prossimo ostacolo europeo della Fiorentina: l'AEK Atene. - facebook.com Vai su Facebook
#Nikolic (all. #AEKAtene): “La #Fiorentina non è in un momento eccellente ma rimane una squadra forte” Vai su X
Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League - I Viola vogliono rialzarsi dopo la sconfitta rimediata contro il Magonza, il club greco per tentare il colpaccio a Firenze ... Si legge su tuttosport.com
Probabili formazioni Fiorentina Aek Atene/ Quote: turnover viola (Conference League, 27 novembre 2025) - Probabili formazioni Fiorentina Aek Atene: Paolo Vanoli dovrebbe cambiare qualcosa nella partita per la quarta giornata di Conference League. Segnala ilsussidiario.net
Fiorentina-Aek Atene, le probabili formazioni della Conference League - Calcio d'inizio giovedì 27 novembre alle 21, LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Lo riporta sport.sky.it