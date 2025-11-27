Fiorentina AEK Atene LIVE | sintesi risultato cronaca e tabellino
Fiorentina AEK Atene: sintesi, risultato, cronaca e tabellino del match di Conference League. Segui il LIVE qui La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove questa sera ospiterà l’AEK Atene nella quarta giornata della Conference League. Per i viola è una sfida cruciale: vincere significherebbe rilanciarsi nel girone e ritrovare fiducia dopo le ultime prove altalenanti. Calcionews24 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
La probabile formazione di Fiorentina-AEK Atene? Questa sera la squadra di Vanoli scenderà in campo per la partita di Conference League contro la squadra greca, ma quale sarà secondo voi la formazione schierata dal mister viola? Scrivetecelo nei com - facebook.com Vai su Facebook
Dagli anni d’oro alla Lazio fino al ritorno a casa, ad Atene: Thomas Strakosha ha ripercorso con noi il suo periodo in Italia prima di diventare il portiere dell’AEK Atene, avversario della Fiorentina in Conference League ? Thomas Strakosha ? @alelun Vai su X
Fiorentina AEK Atene LIVE: sintesi, risultato, cronaca e tabellino - Segui il LIVE qui La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove questa sera ospiterà l’AEK Atene nella ... Secondo calcionews24.com